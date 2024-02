Un Paese de-genere | così la destra riporta l’Italia all’oscurantismo sui diritti Lgbtqia+

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In Italia icivili sono in pericolo. Il periodo storico che stiamo vivendo, dal punto di vista deicivili, è ben rappresentato da un caso che qualche settimana fa è esploso tra le notizie di cronaca e che ha provocato le reazioni di alcuni esponenti politici tra cui il vicepremier Matteo Salvini. La storia è quella di Marco (nome di fantasia) Si sentiva un uomo e non una donna. Haavviato il lungo e difficile percorso per il cambio di sesso. Dall’iter psicologico, alle terapie ormonali. Il giovane si è poi sottoposto a una mastectomia, mentre il Tribunale ha autorizzato la rettifica anagrafica del sesso e, quindi, il cambio del nome sui documenti. Quando poi Marco si è recato in ospedale per controlli, analisi e procedure per l’ultimo tassello della transizione, cioè l’isterectomia (l’asportazione dell’utero), ha ...