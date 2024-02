Un morto e tre feriti per festeggiare il Carnevale | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È accaduto in Germania: la festa è stata fermata a causa di alcuni episodi bruttissimi che sono avvenuti in mezzo alla folla Grande tragedia in Germania. Nella gioia del, la polizia ha riportato la scomparsa di un ragazzo di soli vent’anni. Durante i festeggiamenti, andati in scena soprattutto nella giornata di sabato, il giovane è caduto da un carro ed èsul colpo. La sfilata gli è stata fatale: in mezzo a tantissime persone intente a fare festa e a divertirsi è scoppiato il panico più grande. Sfilata sui carri diin Germania – Cityrumors.itÈ una notizia terribile per tutti i suoi amici più cari e per la sua famiglia. La sua vita è stata spezzata per un incidente fortuito e completamente casuale. Il tutto è avvenuto nella città di Coblenza, nella Germania occidentale. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 a ...