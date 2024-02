Un milione di dollari per doparsi e gareggiare | l’ex nuotatore accetta la sfida

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 febbraio 2024) James Magnussen, exritiratosi nel 2019, è pronto a rientrare in piscina a seguito di una grande offerta economica Si rivedrà presto in piscina il grandeJames Magnussen, che sta per tornare per provare a battere il record del mondo dei 50 metri stile libero, anche se da dopato. Non è un errore: il 32enne australiano, campione del mondo dei 100 stile libero nel 2011 e nel 2013, hato l’offerta da undiperdurante gli Enhanced Games, evento aperto a tutti gli atleti che fanno uso di queste sostanze. James Magnussen in piscina durante una gara (Ansa) – Notizie.com“Voglio affrontare questa cosa nel modo giusto. Voglio andare in America. Prendere gli integratori giusti. Non so molto di quel mondo, quindi ...