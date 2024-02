Un inedito Sherlock Holmes Tra investigazioni e risate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sabato 17 febbraio, alle 21, approda al Teatro Pacini la commedia scritta a quattro mani dal pesciatino Valerio Di Piramo e dal torinese Cristian Messina;e il mistero di Lady Margaret è già stata rappresentata, riscuotendo sempre grande successo e consensi unanimi, in tutto il nord Italia. Sul palco, diretto dallo stesso Messina, un cast d’eccezione, capitanato da Margherita Fumero, nota al grande pubblico per le partecipazioni a Drive in, dove era la moglie di Enrico Beruschi, poi per i film con Tomas Milian e, più recentemente, per la sit com Camera cafè; con lei, Mauro Villata, a sua volta reduce da Zelig, Mario Bois, Anna Cuculo, Maria Occhiogrosso, Valter Lunetti, Davide D’urso, Gina Perrucci, Valentina Gabriele, Sergio Catania, Giulio Cavaglia e lo stesso Messina. La commedia si svolge nel 1899, nel salone della casa di ...