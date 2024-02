Un grande Milan sfata il tabù Napoli | ora testa all’Europa League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)o, 11 febbraio 2024 – Il treno è ripartito e ilto: serata magica quella del Diavolo a San Siro che, dopo otto anni, è stato in grado di battere ilin campionato tra le mura amiche. Prima di oggi l'ultima vittoria risaliva addirittura al 12 dicembre 2014, quando i rossoneri di Inzaghi hanno avuto la meglio sugli azzurri di Benitez grazie ai gol di Menez e Bonaventura. A decidere il big match ci ha pensato Theo Hernandez, non solo man of the match ma autore di una prestazione tutta cuore e polmoni che ha ricordato i tempi d’oro della stagione del diciannovesimo scudetto. L’1-0 sta stretto alla squadra di Pioli, che ha festeggiato al meglio le sue 220 panchine in rossonero, considerate le tante occasioni create e non concretizzate ma i tre punti conquistati sono fondamentali per blindare il terzo ...