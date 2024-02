Un date romantico tra le stelle per festeggiare San Valentino

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Amore tra le. Sanda sogno con Space Dreamers Amanti dell’avventura e dei sogni, preparatevi a un Sanindimenticabile! Quest’anno, l’amore si trasforma in un’esperienza spaziale unica grazie a Space Dreamers, la mostra dedicata allo spazio che ha aperto le sue porte lo scorso 14 dicembre in Piazza Beccaria, nel cuore pulsante di Milano; che cosa potrebbe essere piùdi un viaggio attraverso le? Un invito a dare vita ai sogni più audaci, Space Dreamers accoglie i suoi visitatori in un mondo di meraviglie celesti attraverso 16 installazioni uniche ed immersive, progettate per incantare, emozionare e sorprendere. Creato dalle designer Giulia e Elena Sella di Postology, lo spettacolo ha lo scopo di trasportare tutti in un viaggio straordinario attraverso le ...