Ultime Notizie Serie A | lotta salvezza | è corsa a tre; Roma | quanti dubbi sulla LuPa!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, sfida aCagliari, Salernitana e Sassuolo In coda alla classifica ètra Cagliari, Salernitana e Sassuolo per rimanere inA., idei tifosi e società su Dybala e Lukaku, isu Lukaku e Dybala: il primo non incide nei big match, il secondo troppo spesso ai box Napoli Mazzarri:«Lotteremo fino alla fine per il quarto posto» Le parole di Walter Mazzarri dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan. Milan Pioli: «Viaggiamo ai ritmi dell’Inter ora» Le ...