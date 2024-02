Ultime Notizie Roma del 12-02-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno chiusura del bar da pesantemente l’aria di rapa in preparazione dell’operazione di terra poi tenere italiano sono ai ferri corti ma intanto un’altra azione dell’Esercito Italiano ha consentito la liberazione di due ostaggi che sono in buone condizioni notturno condotto proprio la città nel sud dell’enclave I due sono stati tratti in salvo grazie a un’operazione congiunta realizzata dall’esercito non si mette la polizia israeliana erano stati rapiti il 7 ottobre della seconda operazione di questo tipo da Allora intanto bagno in italiano appaiono i ferri corti il presidente statunitense giudica esagerata la campagna militare Hangouts e preme sul premier che si prepara invadere Raffa perché protegge i civili piselli e non si ferma nonostante nell’aria della città un fazzoletto di terra ...