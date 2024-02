Ultime Notizie Roma del 12-02-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Quanto filtra dalla procura sarebbero fanatici religiosi due persone accusate per il triplice omicidio in provincia di Palermo fanatici come Giovanni Barreca il muratore 54 m confesso dei delitti le accuse sono plurima soppressione di cadavere insieme a Barreca tenevano incontri privati di preghiere di lettura delle scritture di Almeno secondo quanto viene ipotizzato dagli inquirenti In questa prima fase di indagini avrebbe avuto un ruolo attivo nella strage si chiamava Paolo Pasqualini 39 anni residente a Manziana vicinol’uomo sbranato il ciclo da tre Rottweiler ieri mattina nei boschi l’uomo è stato identificato solo diverse ore dopo il vento del cadavere da parte dei Carabinieri dato che presentava profonde lesioni su più parti del corpo ferite ...