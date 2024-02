Ultime Notizie Roma del 12-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ad Altavilla Milicia provincia di Palermo Duomo di 54 anni Giovanni Barreca ucciso la moglie Antonella Salamone e due figli Emanuele Kevin 5 16 anni un’altra figlia di 17 anni riuscita a salvarti l’uomo dopo il Denis ha chiamato i Carabinieri si è fatto trovare a Casteldaccia è stato fermato per omicidio e soppressione di cadavere la donna è stata uccisa bruciata è sepolta ma non è ancora stato stabilito Quando dico la mente prima di sui figli addirittura qualche giorno vicino alla casa sono stati rinvenuti resti umani carbonizzati che appartengono proprio a lei i due fratelli sono invece stati strangolati venerdì e sono stati trovati stesi nei loro letti in cui ti seguono la pista della Setta religiosa fermati anche due palermitani avrebbero partecipato alla triplice ...