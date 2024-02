UeD anticipazioni | cavaliere va via | quando sceglie Brando?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lunedì 12 febbraio 2024 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Partendo dalle dinamiche del Trono Over, in studio non sono mancate delle discussioni piuttosto accese, che hanno coinvolto soprattutto Orfeo, ilche un po' di giorni fa si è concesso un ballo romantico con Tina Cipollari. Il protagonista è stato così attaccato, al punto da arrivare a prendere una decisione drastica. In merito al Trono Classico, invece, Ida Platano ha proseguito la conoscenza di Pierpaolo e Sergio, mentre Mario non è più tornato.Ephrikian è uscito in esterna con entrambe le sue corteggiatrici. In molti credevano che il ragazzo avrebbe compiuto oggi la sua scelta, ma così non è stato.si deciderà? Orfeo lascia Uomini e Donne nella registrazione del 12 febbraio, momento Sanremo in studio Le ...