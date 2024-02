Ue | Danti Iv | ' Pd seguirà modello tedesco su difesa?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Il Pdanche stavolta il? Oggi il cancelliere Olaf Scholz ha detto 'che serve avere una solida base industriale per la', ovvero produrre armamenti, per garantire la pace. Che cosa ne pensa Elly Schlein?”. Se lo chiede l'eurodeputato di Italia Viva Nicola, vicepresidente di Renew Europe. “La segretaria del Pd nelle settimane scorse - continua- aveva spiegato il suo incomprensibile stop al 2% delle spese militari della Nato, dicendo, erroneamente, che bisognava fare come la Germania. Allora aveva semplicemente sbagliato traduzione, ma ora cosa farà il Nazareno? Il cancelliereesprime la posizione maggioritaria nel gruppo europeo dei Socialisti e Democratici, il Pd si distinguerà ancora una volta?”.