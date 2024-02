Ue contro Trump | su Nato idee sciocche L’allarme di Biden | «Parole pericolose»

La maggioranza schiacciante degli americani ritiene che Joe Biden sia troppo anziano per poter servire per un altro mandato come presidente. Ma ... (open.online)

Allarme tra gli alleati Nato. La condanna da parte del presidente americano e Casa Bianca, l'ironia di Borrell: 'Siamo seri...' ..."Parole che rischiano di indebolire la Nato", dice il dem Guerini. Sulla stezza lunghezza d'onda forzisti e centristi. Ma in Fratelli d'Italia, così come tra i leghisti e i grillini, preferiscono non ...La situazione attuale della Russia dimostra come l’economia dei Paesi “emergenti” abbia raggiunto un peso tale da permettere a una potenza di sopravvivere ...