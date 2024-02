Udinese avanti all’Allianz | un altro Lautaro in gol alla Juve

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’a sorpresaStadium contro la: a firmare il vantaggio per i friulani è statoGiannetti L’a sorpresaStadium contro la: a firmare il vantaggio per i friulani è statoGiannetti. Primo gol in Serie A per l’argentino arrivato a Udine nel mercato invernale. Errore di Alex Sandro che ha lasciato il pallone a disposizione del centrale avversario che con il mancino ha superato Szczesny.

“Siamo stati bravi a raddrizzare la partita ma all’inizio meglio l’Udinese. L’abbiamo tenuta viva e per poco non la vincevamo con il palo di ... (sportface)

La Juventus continua a tenere viva la linea che unisce la prima squadra e la formazione Next Gen. Per la sfida contro l'Udinese, in campo... (calciomercato)

25' - UDINESE IN VANTAGGIO, IN GOL GIANNETTI. Stadium incredulo. Buco difensivo della Juventus con la difesa che cicca il pallone, Lautaro Giannetti da due passi può solo insaccare in rete. 23' - ...Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Juventus-Udinese, gara che chiude la 24esima giornata di Serie A: JUVENTUS – UDINESE Lunedì 12/02 h..9’ - Primo squillo anche per l’Udinese che porta a casa il primo corner della sua gara, decisiva la deviazione di Locatelli. 7’ - Azione insistita della Vecchia Signora, alla fine Chiesa si aggiusta ...