Uccide moglie e figli | le prime risposte dalle indagini | per i cc niente dubbi

(Di lunedì 12 febbraio 2024), iniziano ad arrivare lein merito alle: per i carabinieri non ci sonoUna comunità, quella di Altavilla Milicia (provincia di Palermo), decisamente sotto shock per quanto accaduto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. Un uomo di 54 anni, Giovanni Barreca, ha ucciso suaed i suoi due. Le vittime si chiamavano Antonella Salamone, Emanuel (5) e Kevin (16). In tutta questa tragedia un’altra suaa (17) è riuscita fortunatamente a salvarsi. Nel frattempo leda parte dei carabinieri continuano ad andare avanti. Allo stesso tempo iniziano ad arrivare già dellee significanti ...