Tutto quello che in uno Stato di diritto non può accadere

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ai forcaioli di tutti i colori non piace capire che i diritti devono valere per tutti, a prescindere dalla personalità di chi patisce la loro violazione

Il cliente : trama, cast e streaming del film su La7 Stasera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Il cliente (The Client), ... (tpi)

diciamo che quello a legna dona un tocco più romantico”. A due locali e una scuola di cucina, già una cinquantina dipendenti, Manzi affianca un catering di tutto rispetto che copre circa duecento ...Progettata da un designer italiano nel 1967, è famosa in tutto il mondo.«Se in questa commedia fosse passata l’idea che per essere felice devi essere una figa di legno non l’avrei mai fatta». Valentina Nappi ci ha parlato di Pensati Sexy, da oggi su Amazon Prime Video.