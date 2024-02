Tutti promossi Ma è Spagnoli la marcia in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Perucchini 6: quasi mai chiamato in causa, l’unico rischio è su un tap-in ravvicinato di Catania. Pellizzari 6,5: amministra l’intero reparto difensivo, facendo sentire il fisico. Cella 6: normale amministrazione, ha vissuto giornate con più lavoro. Mondonico 6,5: assoluto padrone della retroguardia, sfiora anche il tris. Clemente 6: partita senza infamia e senza lode, ma il suo compito lo svolge. Saco 6,5: la sblocca raccogliendo un assist di, poi qualche ripartenza che poteva forse essere gestita meglio (dal 37’ s.t. Vogiatzsis s.v.). Prezioso 6,5: la squalifica deve averlo rigenerato: sempre nel vivo del gioco, punto di riferimento, non si esime dal creare qualche sortita offensiva (dal 10’ s.t. Gatto 5,5 entra con troppa foga, venendo ammonito dopo pochi secondi dal suo ingresso). Cioffi 6,5: Colavitto lo propone a sorpresa come mezzala e lui ...