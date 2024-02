Tutti contro tutti | sulla riforma della Serie A il calcio italiano si spacca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Alla resa dei conti hanno vinto i resistenti. Solo le big uscite allo scoperto e cioè Juventus, Inter, Milan e Roma, hanno votato per tagliare laA del futuro da 20 a 18 squadre. Le altre 16 si sono compattate, anche quelle che sembrava potessero convergereposizione espressa dalla minoranza 'pesante' (per fatturato e numero di tifosi) direttamente al presidenteFigc, Gabriele Gravina. Un blitz che ha causato non pochi mal di pancia in seno alla LegaA e che ha spinto al conteggio. E' finita sedici a quattro, dunque nulla di fatto almeno per ora. Il prodottotura è che difficilmente nelle prossime settimane i vertici delsi confronteranno costruttivamente sui piani diper ...