Turismo e divertimento | ecco i parchi a tema più gettonati del momento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) - Roma, 12 febbraio 2024 – Ildeisi conferma estremamente solido, registrando ogni anno milioni di visitatori. Senza dubbio, il successo di questi luoghi è legato al fatto che si contraddistinguono per un'atmosfera magica, in grado di trasportare i visitatori in mondi di fantasia, che suscitano emozioni uniche in grandi e piccini. Idov'è possibile trascorrere una giornata all'insegna dele dell'avventura al giorno d'oggi sono tantissimi, con opportunità situate in ogni parte del mondo: è possibile tenerne traccia grazie al lavoro di portali di approfondimento come Destinazione Magia, che raccoglie informazioni e notizie sempre aggiornate. Naturalmente, in un contesto tanto ricco e variegato, alcunicontinuano a confermarsi tra i più amati dai visitatori. Disneyland Paris rappresenta una tappa obbligatoria per gli amanti dei, risultando stabilmente da anni il più visitato d'Europa. Situato a pochi chilometri dalla capitale francese, questo parco ha il potere di trasportare i suoi visitatori in un regno dove la magia Disney prende vita. Con duetici distinti, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, offre un'ampia varietà di attrazioni e spettacoli che celebrano le storie e i personaggi Disney più amati. Ogni angolo di Disneyland Paris è progettato per stupire e incantare visitatori di tutte le età, con la magia del parco che non si ferma alle attrazioni: anche le parate spettacolari, i fuochi d'artificio e gli incontri con i personaggi Disney contribuiscono a creare un'atmosfera unica e indimenticabile. Anche l'Italia vantadimolto amati a livello internazionale. In particolare, attualmente sono Gardaland e Mirabilandia a intercettare un numero sempre crescente di visitatori. Con una superficie di 545.000 metri quadrati, Gardaland attualmente offre più di 40 attrazioni, distribuite in dieci areetiche, che offrono un'ampia varietà di esperienze per tutte le età. Si spazia tra le montagne russe adrenaliniche come Blue Tornado e Oblivion: The Black Hole a proposte più tranquille come il Caterpillar ride e il treno panoramico Monorail. Per i più piccoli, c'è Peppa Pig Land, dove divertirsi con cinque attrazioni ae incontrare i personaggi più amati. Gardaland si contraddistingue anche per le numerose attrazioni acquatiche, come Jungle Rapids e Colorado Boat, oltre a spettacoli e attrazioni speciali, come LEGOLAND Water Park. Mirabilandia risulta invece il parco di divertimenti più esteso d'Italia, con una superficie totale di 850.000 metri quadrati. Tra le sue attrazioni più note e amate è possibile annoverare Katun, iSpeed e Divertical, il più alto water coaster al mondo che combina l'adrenalina di una montagna russa con ildi un'attrazione acquatica, raggiungendo una velocità massima di 110 chilometri orari su un percorso ricco di curve e discese mozzafiato. Il parco è diviso in sette areetiche, tra cui Dinoland, dedicata ai bambini con attrazioni come Reptilium e Bicisauro, e Ducati World, una sezione amotociclistico che include Desmo Race, la prima spike dueling roller coaster al mondo Gli Stati Uniti sono la patria del parco divertimenti più visitato al mondo, vale a dire Walt Disney World in Florida. Comprende ben quattro, vale a dire Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom, dueacquatici, due campi da minigolf, quattro campi da golf, ventuno resort gestiti da Disney e numerosi altri resort nelle vicinanze. Altridivertimenti statunitensi che negli ultimi anni ha intercettato un numero sempre maggiore di visitatori sono quelli degli Universal Studios di Hollywood e Orlando,che permettono di immergersi nel mondo del cinema e della televisione. Ospitano attrazioni basate su alcuni dei film e delle serie TV più popolari, offrono spettacoli dal vivo e propongono ricostruzioni fedeli di set cinematografici. Da The Wizarding World of Harry Potter a The Simpsons Ride, gli Universal Studios permettono sempre di vivere esperienze indimenticabili, sia a Hollywood che a Orlando. Per maggiori informazioni Sito web:https://www.destinazionemagia.it/ Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Nety