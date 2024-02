Trump minaccia l' Europa sulla difesa E apre alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Ue

Nato - ecco i 20 Paesi che Trump minaccia di non difendere contro la Russia : c'è anche l'Italia La minaccia di Trump fa tremare i Paesi Nato. E il burden sharing, cioè il rispetto degli impegni sulla difesa presi in occasione del summit tra i ... (ilmessaggero)

Ecco i 20 Paesi Nato che Trump minaccia di non difendere : c’è anche l’Italia Solo 11 Paesi su 31 spendono per la difesa il 2% del Pil. Trump ha ribadito che in caso di attacco russo non li difenderebbe finché non raggiungono ... (ilsole24ore)

La minaccia di Trump e l'articolo 5 : gli Usa possono restare fuori dalla guerra con la Russia L'ex presidente ha dichiarato che non interverrebbe a difesa dei Paesi Nato che non rispettano l'obbligo del 2% del Pil per la difesa. Secondo il ... (ilgiornale)

Giudice minaccia carcere per la legale - Trump lascia l'aula Donald Trump ha lasciato il tribunale di New York durante un'audizione nell'ambito del processo per diffamazione intentato dalla scrittrice Jean ... (quotidiano)

Usa 2024 - Trump : “Biden? Una minaccia per la democrazia” L'attacco in un comizio a Manchester Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti di Joe Biden in un comizio a Manchester. E' “una minaccia per la ... (sbircialanotizia)