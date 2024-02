Trump | “Ho fatto fare soldi a Taylor Swift | ingrata se appoggiasse Biden”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sempre pronto a prendersi il merito per il successo degli altri, Donaldafferma chesarebbe una “” – perché lui le“così tanti” – seJoealla Casa Bianca. Così l’ex presidente, in post su Truth sulla regina del pop americana, che secondo molti con la sua influenza sui giovani potrà determinare l’esito delle elezioni di novembre, rivendica di essere stato lui ha firmare il Music Modernization Act che ha regolarizzato la questione dei copyright per gli artisti nell’era dello streaming. “Joenon hanulla pere mai lo farà – ha aggiunto – non è possibile che lei possa sostenere Joe ...

Alla fine di un anno che si chiude con due grandi guerre aperte, una in Ucraina e una in medio oriente, con una terza guerra in essere, nel Mar ... (ilfoglio)

"Parole che rischiano di indebolire la Nato", dice il dem Guerini. Sulla stezza lunghezza d'onda forzisti e centristi. Ma in Fratelli d'Italia, così come tra i leghisti e i grillini, preferiscono non ...La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare le posizioni del tycoon.L'ex presidente in post su Truth sulla regina del pop americana, che secondo molti con la sua influenza sui giovani potrà determinare l'esito delle elezioni di novembre ...