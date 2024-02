Trump e le parole su Nato e Russia | la reazione di Usa | Ue e Italia

Donald Trump vince anche in New Hampshire . E il suo bis è storico: il New York Times scrive che nessun candidato repubblicano ha mai vinto i caucus ... (open.online)

Trump non si ferma più. Il tycoon vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire , schiacciando l'unica rivale Nikki Haley 54,2% a 43,7, uno ... (ilgiornaleditalia)

In piena campagna elettorale per le prossime presidenziali Usa, con l’attuale candidato e presidente sotto attacco per l’età, le gaffe e le cadute, ... (ilfattoquotidiano)

«Uno dei presidenti di un grosso Paese si è alzato in piedi e ha detto: “Se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia, ci proteggerete?”. E io: ... (linkiesta)

Allarme tra gli alleati Nato. La condanna da parte del presidente americano e Casa Bianca, l'ironia di Borrell: 'Siamo seri...' ..."Parole che rischiano di indebolire la Nato", dice il dem Guerini. Sulla stezza lunghezza d'onda forzisti e centristi. Ma in Fratelli d'Italia, così come tra i leghisti e i grillini, preferiscono non ...La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare le posizioni del tycoon.