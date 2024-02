Trovato morto l’architetto Marco Trampetti | il suo corpo in un corso d’acqua

Avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Mattinata di panico alla periferia est di Napoli dove un uomo armato - ex guardia giurata di 45 ... (today)

In via Trubetskoy nel quartiere Greco di Milano un Uomo è stato trovato senza vita su un marciapiede . Si tratterebbe di un clochard di 47 anni morto ... (fanpage)

Telegram – Il mondo dell’atletica è in lutto per la tragica scomparsa di Kelvin Kiptum, il 24enne keniano detentore del record mondiale di maratona. Kiptum è morto la notte scorsa in un incidente stra ...Milano, la scoperta nella tarda serata di ieri in un corso d’acqua nel parco dei fontanili. Il corpo non presenterebbe segni di violenza ...Lacrime e commozione ai funerali di Cosimo Fusella, il 29enne padre di due figli morto in un incidente stradale lo scorso 3 febbraio ad Eboli.