Trovato morto l’architetto Marco Trampetti | era scomparso dal 1 febbraio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La scomparsa di, architetto di 58 anni di Cesano Boscone, nel Milanese, si è tragicamente conclusa con il ritrovamento del suo corpo senza vita in un corso d’acqua nei pressi del parco dei fontanili a Milano. Il decesso del, che si era allontanato volontariamente da casa il 4, ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e sollevato interrogativi sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla sua scomparsa. Rinella serata di ieri, l’auto individuata poco prima Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di ieri, grazie agli sforzi congiunti dei carabinieri della Compagnia di Corsico e dei vigili del fuoco. La scoperta della sua auto in via Quintino Sella, chiusa e apparentemente intatta senza segni di scasso, aveva già concentrato le ...

Avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Mattinata di panico alla periferia est di Napoli dove un uomo armato - ex guardia giurata di 45 ... (today)

In via Trubetskoy nel quartiere Greco di Milano un Uomo è stato trovato senza vita su un marciapiede . Si tratterebbe di un clochard di 47 anni morto ... (fanpage)

Non ce l’ha fatta Roberto Hodle, 83 anni, investito lo scorso 4 febbraio a Palermo mentre stava attraversando la strada. Da giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, la scorsa no ...Un ragazzino di 13 anni cade dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola e muore in ospedale dopo cinque giorni di ricovero. La tragedia, su cui ha acceso i riflettori la Procura di Lecce, ...Un uomo armato è entrato in una compagnia di navigazione a Glyfada, sulla costa ateniese, e ha iniziato a sparare uccidendo tre persone. Lo scrive l'agenzia Ana-Mpa. Poco fa una squadra della polizia ...