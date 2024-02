Trovato in possesso di droga | educatore di una cooperativa arrestato per spaccio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Reggio Emilia, 12 febbraio 2024 – Lavorava comein unaimpiegata in diversi settori del sociale, tra cui anche il recupero di persone deboli affette da dipendenza, ma nello stesso tempo portava avanti anche una florida attività di. Con l'accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, un uomo reggiano di 42 anni è statodai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Il tutto è avvenuto l'altra notte, intorno alle 4.30, quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri, nel corso di un servizio predisposto al controllo delle aree prossime alla stazione ferroviaria storica, ha fermato un uomo in sella a una bicicletta. L'uomo, il quarantaduenne, si è subito mostrato agitato e nervoso, atteggiamento che ...

