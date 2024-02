Tripudio costa d' Avorio | batte la Nigeria ed è campione d' Africa La favola di Haller | dal tumore al gol vittoria

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lad’ha vinto per la terza volta la Coppa d’ndo in finale laper 2-1 nella finale giocata ad Abidjan . Eroe del match è stato l'attaccante degli Elefanti Sebastien, autore al 36' st del gol della: è l’attaccante che nell’estate del 2022, pochi giorni dopo essere stato acquistato dal Borussia Dortmund, si è dovuto fermare per unmaligno...

