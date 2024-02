Trianon Viviani | i tre appuntamenti della settimana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tre glialdal 16 al 18 febbraio, un evento teatrale e due musicali. Dal 16 al 18 febbraio iloffre un intenso fine, con un appuntamento teatrale e due musicali. Si inizia venerdì 16, alle 21, con Gigliola De Feo in “Dialoghi col Vulcano”, liberamente tratto dal romanzo omonimo di Ersilia Saffiotti, che

Torna in scena il terzo capitolo del progetto Viviani per strada, ideato e diretto da Nello Mascia e prodotto dal Trianon . Venerdì 5 gennaio , alle ... (2anews)

Giorgia Fumo arriva con il suo “live”, secondo appuntamento con la rassegna di stand up comedy, al Trianon Viviani . Al Trianon Viviani , mercoledì ... (2anews)

Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Tre gli appuntamenti al Trianon Viviani dal 16 al 18 febbraio, un evento teatrale e due musicali. Dal 16 ...Vom 16. bis 18. Februar bietet das Trianon Viviani ein intensives Wochenende mit einem Theatertermin und zwei Musicals. Es beginnt am Freitag, den 16., um 21 Uhr, mit Gigliola De Feo in «Dialoghi col ...Dal 16 al 18 febbraio il Trianon Viviani offre un intenso fine settimana, con un appuntamento teatrale e due musicali. Si inizia venerdì 16, alle 21, con ...