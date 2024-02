Treviso | scoperto l’odontoiatra con la doppia contabilità per fare “nero” | ha evaso quasi 700mila euro

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Aveva escogitato un sistema diper”, quindi fingere di fatturare gli incassi e non pagare le relative tasse: un metodo che a un odontoiatra trevigiano ha permesso di evadere. Il professionista è statodopo una verifica fiscale nel suo studio medico in provincia dieseguita dalle Fiamme Gialle. É emerso che per gli anni d’imposta dal 2017 al 2022, il professionista non ha dichiarato compensi per 408mila, con costi indeducibili per 285mila. In totale, quindi, il professionista ha sottratto a tassazione una somma di700 mila. La ...

Il professionista usava un particolare software per fingere di fatturare gli incassi e quindi non pagare le relative tasse ...