Trevisani | «Roma-Inter? Se non fosse per Lukaku finiva 3-3»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Riccardoè duro con Romeluma non solo. Fa comunque i complimenti aedsu Pressing per la partita giocata. ERRORI – A Riccardonon sono andati giù gli errori sotto porta del bomber belga rimasto a secco ancora davanti ai colori nerazzurri: «L’può andare in difficoltà. Si credeva di non poter calciare in porta contro di loro, potevano prendere altri gol contro lase non cistato. Quando ci sono i big match è sempre il solito. Poteva finire 3-3. Abbiamo visto una squadre mettere in difficoltà l’, che però ha reagito e vinto con un grande secondo tempo. Una grandissima e bellissima partita di calcio tra due squadre a viso ...