Travolta da un’auto guidata da ubriaco Grave donna di trent’anni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII la trentenne investita danella notte in via Del Molino, a Chiuduno. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine ma secondo le prime informazioni la, di origine svizzera, intorno alle due e mezza stava raggiungendo a piedi alcuni amici un locale. All’improvviso una vettura condotta da un bresciano di Palazzolo sull’Oglio avrebbe sbandato, travolgendola. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e l’automedica. La trentenne è stata trasferita all’ospedale in prognosi riservata. L’uomo alla guida dell’auto è stato denunciato: dalle analisi effettuate, il tasso alcolemico era superiore ai limiti di legge. F.D.