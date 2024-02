Travis Kelce emoziona con un discorso potente prima di Kansas City-San Francisco 49ers

Anche Taylor Swift è ufficialmente entrata nelle teorie cospirazioniste MAGA. Come riporta Politico, la pop star statunitense è finita al centro di ... (ilfattoquotidiano)

Taylor Swift è sempre stata estremamente riservata nel suo privato. La popstar campionessa d’incassi e persona dell’anno per il magazine Time ha ... (lookdavip.tgcom24)

Taylor Swift - le foto più belle con Travis Kelce (che conquista il Super Bowl)

Dopo l'incontro valido per la finale della lega di football, la cantante è scesa in campo per festeggiare il compagno. Una festa travolgente, tra ... (vanityfair)