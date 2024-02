Trattori | Nevi | ‘recepite richieste Fi a favore agricoltura’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – ?Forza Italia è soddisfatta per la soluzione positiva riguardo al settore agricolo. Antonio Tajani, segretario nazionale di FI e vice presidente del Consiglio, in accordo con il premier Meloni, in sintonia con il ministro dell?Economia Giorgetti e il ministro dell?Agricoltura Lollobrigida, ha confermato l?indicazione inall?esenzione dell?IRPEF agricola fino a 10.000 euro e tra 10.000 e 15.000 euro una franchigia del 50%. Un risultato che copre oltre il 95% dei contribuenti del settore. L?agricoltura Italiana è una eccellenza del nostro paese e merita la nostra massima attenzione. Un grazie pertanto al governo che ha dimostrato sensibilità verso i nostri emendamenti e alle nostre?. Così Raffaele, portavoce nazionale di Forza Italia e responsabile dipartimento agricoltura del partito. L'articolo CalcioWeb.