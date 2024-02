Trattori | fonti Lega | ’emendamento governo accoglie spirito nostre proposte’

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Ldelal decreto Milleproroghe sull’Irpef agricolalodelle proposte che laavanza da giorni a tutela dei lavoratori agricoli. Il dimezzamento delle tasse da pagare per i redditi dominicali e agrari tra 10 mila e 15 mila euro amplia il perimetro dei beneficiari, come da subito ha chiesto la. Ora avanti con le battaglie in Europa, dopo i troppi danni della Commissione Ue”. Cosìdella. L'articolo CalcioWeb.

Via libera del governo allo scudo penale per i medici. È quanto stabilito, spiegano fonti parlamentari, dalla riunione della maggioranza con il governo sugli emendamenti al decreto Milleproroghe in di ...Resta l’esenzione per redditi fino a 10mila euro, ma il Cdm sta lavorando ad altre agevolazioni per gli imprenditori del comparto ...E’ caccia aperta nella Striscia di Gaza ai leader di Hamas, in una intervista al canale KAN11, un ex capo del Mossad ha affermato che eliminare, o meno, la leadership dell’organizzazione palestinese è ...