Tragedia nel mondo dell’atletica | morto in un incidente il maratoneta Kiptum

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una settimana fa era stato ratificato il suo record delNemmeno una settimana fa, la Federazione mondiale di atletica, aveva ratificato il record delnella maratona di Kelvin. Il keniota stava lavorando in vista del prossimo appuntamento di Rotterdam. Nella notte però la tragica scomparsa della sua morte. In unin macchina ha perso la vita insieme al suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana, sulla strada che da Kaptagat porta a Eldoret. Ansime a loro anche una terza persona, Sharon Kosgei, attualmente ricoverata. Alla guida ci sarebbe stato proprio lo stesso. A ottobre, aveva corso la maratona di Chicago in 2h00’35” e a dicembre era stato premiato da World Athletic come uno degli sportivi del 2023. Pronto il cordoglio della federazione e del suo presidente ...