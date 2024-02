Tragedia in ospedale | bimbo muore subito dopo il parto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Civitanova (Macerata), 12 febbraio 2024 –in salaall’di Civitanova, dove unè morto pochi minutiil. Il fatto è successo la notte scorsa. La mamma – 36 anni – è stata presa in carico ieri sera all’inizio del travaglio. Poiché la situazione era in stallo, il medico ha deciso di procedere con uncesareo. Il piccolo (di 3,8 chili) però è nato “ipotonico”, con un ritmo cardiaco molto basso. Una circostanza che talvolta può capitare, ma in questo caso la situazione è precipitata. I medici hanno così provato a rianimare il piccolo, ma non c’è stato nulla da fare. L’Ast – che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia – ha disposto un’indagine interna per chiarire cosa sia accaduto, ma dall’fanno ...