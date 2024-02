Tragedia all' ospedale di Civitanova | bimbo muore poco dopo il parto cesareo | disposta l' autopsia

Tragedia all’ospedale di Civitanova Marche, dove un neonato è morto pochi minuti dopo il parto. La madre, 36 anni, è stata ricoverata all’inizio del travaglio e poiché la situazione era in stallo, il ...Lo hanno assalito ed ucciso. E' morto così, stamattina, il 50enne il cui corpo è stato ritrovato privo di vita in provincia di Roma, nei pressi del bosco Macchia Grande di Manziana, dopo essere stato ...LAMEZIA TERME – È un momento di lutto per la comunità di Lamezia Terme e per tutti gli ambientalisti: una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata scoperta senza vita sulla spiaggia di ...