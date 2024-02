Traffico Roma del 12-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto sulla A1 Firenzecode per lavori tra Ponzanono e la diramazionenord versosul raccordo code per incidente in carreggiata interna tra via Aurelia in esterna rallentamenti tra Laurentina e la Tuscolana auto in coda sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria direzione San Giovanni intenso è in coda delsulla Ardeatina via della Fotografia e via di Tor Carbone anche su via di Grotta Perfetta file verso l’ardeatina incidente in via di Bravetta nei pressi di via Dei feltreschirallentato si rallenta per incidente in via eleniana all’incrocio con via Sebastiano Grandis per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto ...