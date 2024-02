Traffico Roma del 12-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto sul raccordointenso lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazioneSud in interna code tra la Nomentana e Tiburtina nel tratto anche lavori risolto l’incidente sulla tangenziale all’altezza del Bivio per la 24 rimangono code tra Scalo San Lorenzo e Tiburtina verso la Salaria auto in coda in direzione San Giovanni tra Corso Francia e la sala è ancora tra Tiburtina e il viale Castrense incidente sulla Nomentana in prossimità di via della Cesarina zona Sant’Alessandro Ci sono rallentamenti in direzione del centro intenso ilsulla Casilina dove si procede in coda tra Tor Bella Monaca e finocchio sulla Salaria code per lavori all’altezza di Settebagni In entrambe le direzioni fuorisulla A1 milano-napoli code di 2 km per lavori ...