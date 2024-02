Traffico Roma del 12-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla tangenziale per incidente lunghe code tra le Castrense e la 24 in direzione Salaria verso San Giovanni code tra Tiburtina e Scalo San Lorenzo ripercussioni anche per ilproveniente da tratto Urbano della A24 Apri Vallerallentato per un incidente in via della Valle dei Fontanili nei pressi di via Dei Dumas lavori in via Cassiarallentato tra il raccordo è la Storta In entrambe le direzioni chiusa per lavori via Giuseppe Romita tra via Vittorio Emanuele Orlando in via Parigi interventi previsti fino al 25 Aprile prosegue il cantiere in via Salaria chiusa alin direzione del centro tra via Panama e via Bruxelles 3 via Iser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti ...