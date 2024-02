Traffico Roma del 12-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto incidente sul tratto Urbano della A24 Code in uscita dalla capitale tra via Fiorentini e Tor Cervara rallentamenti sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini a viale Somalia nelle due direzioni altre code tra Corso Francia e viale della Moschea verso San Giovanniintenso in coda sulla Cassia tra il raccordo è la Giustiniana in uscita dala polizia locale segnala un incidente concludi in via Vittorio Emanuele Orlando all’incrocio con via Pietro Barbieri ricordiamo infine che è in corso uno sciopero nazionale indetto dal gruppo Ferrovie dello Stato che avrà termine alle 17 durante l’agitazione possibili cancellazioni e variazioni per i soli treni regionali i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto Grazie ...