Traffico Roma del 12-02-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 12 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è riaperta la circolazione via Aurelia Antica tra Largo Don Guanella e largo perassi viabilità regolare terminerà alle 17 lo sciopero nazionale dei ferrovieri del gruppo f s con possibili cancellazioni per i treni regionali la protesta non interessa le frecce e InterCity da agitazione sindacale può comportare modifiche anche dopo la conclusione dello sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità