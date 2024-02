Traffico Roma del 12-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione resta ancora chiusa temporaneamente Viale della Primavera a via Carpineto per un incidente precedente incidente code segnalate su Viale di Tor di Quinto a ponte Flaminio lo stesso per viale Somalia rallentamenti a via Pietro Mascagni a seguito di un incidente veicolo in panne su via Cristoforo Colombo prudenza nella guida nei pressi di viale Asia code centro chiusa per lavori via Giuseppe Romita tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Parigi interventi in programma fino al 25 Aprile giornata di disagi quella di oggi per i pendolari sino alle ore 17 uno sciopero nazionale indetto dal gruppo Ferrovie dello Stato possibili cancellazioni e variazioni per i soli treni regionali Inoltre da questa mattina si registrano forti ritardi per il servizio della termini-centocelle sia andata che ritorno per dettagli su queste altre notizie ...