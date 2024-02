Traffico Roma del 12-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla Flaminia sulla caccia code sulla A24 circolazione rallentata sulla tangenziale estlento per un incidente in via Boccea in via della Pineta Sacchetti riaperta alvia Aurelia Antica tra Largo Don Luigi Guanella Largo Tomaso perassi a Monteverde terminati i lavori in via Federico Ozanam è in Piazza San Giovanni di Dio abilità regolare rallentamenti sul viadotto della Magliana viale Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentinalento sulla Colombo e sulla Pontina a Ostia per lavori Acea chiusa via Fiorelli viabilità deviata in via Antonio Taramelli In collaborazione con Luce Verde infomobilità