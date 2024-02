Traffico Roma del 12-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusura temporanea di Viale della Primavera via Carpineto per un incidente ripercussioni alsulle vie adiacentiin coda sulla via Appia sempre per un incidente avvenuto all’altezza del Grappa a partire da Ciampino incidente e anche su via Pontina sempre nei pressi del raccordo anulare abbiamo file da Castel di Decima verso l’euro in programma a fino ai primi di marzo il cantiere in via Salaria chiusa alin direzione del centro nei tratti compresi tra via Panama e via Bruxelles 3 a via Yser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti prestare attenzione alla segnaletica disagi per i pendolari ritardi per la termini-centocelle sia andata che ritorno Inoltre dalle ore 9 alle 17 Oggi sciopero ...