Traffico Roma del 12-02-2024 ore 08 | 30

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto spostamenti eGià non mentono entrataverso il gran coronamenti sulla diramazione dinord diSud a nord in fila da Settebagni per la Sud code da Torre sulle consolani direzione del centro abbiamo filo lungo la Cassia tra la Storta la Giustiniana lo stesso sulla via Flaminia della baro verso via dei Due Ponti abbiamo code e sulla via Salaria ancora da via di Villa Spada verso via del Foro Italico in via Pontinain coda tratti da Pomezia verso l’Eurintenso in coda sono interrotta turbano dellaL’Aquila in direzione della tangenziale est e sulla tangenziale file da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII verso San Giovanni abbiamo code tra Prenestina & viale Castrense ...