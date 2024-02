“Tra cinque anni dobbiamo essere in guerra” | il generale Breuer lancia l’allarme in Germania

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb – Alla luce del protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina (oltre che la situazione in Medio Oriente), la questione dellae di un possibile ritorno di scenari bellici nel cuore del continente è nuovamente nella mente e nelle parole delle alte gerarchie militari degli Stati europei. Dopo decenni di assoluto silenzio, si torna a discutere di ristrutturazione di eserciti, potenziamento di armamenti e tutto ciò che concerne la possibilità di dover scendere in campo contro una minaccia militare. Succede anche nella “pacifica”, dove il Generalinspekteur della Bundeswehr, ovvero la massima autorità militare della “difesa federale”, Carstenha affermato che “Train”. Le parole del ...

Il prossimo 8 febbraio Ivana Spagna è tornata sul palco del Teatro Ariston per affiancare Clara – insieme al Coro di voci bianche del Teatro Regio ... (ilfattoquotidiano)

Ci siamo: stasera, sabato 10 febbraio, andrà in onda su Rai1 la finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo . E dati d’ascolto ... (ilfattoquotidiano)

È tempo di finalissima. Stasera l’ultimo atto del Festival di Sanremo 2024 . Risentiremo tutte le 30 canzoni in gara e solo al termine delle ... (ilfattoquotidiano)

Sospeso tra un quarto posto blindato e una vetta che sembra inaccessibile, il Milan batte anche il Napoli e si conferma imbattuto per la nona ... (sportface)

Certosa di Pavia ( Pavia ), 12 febbraio 2024 - L'impatto è stato molto violento, tra un' ambulanza in sirena e una Fiat 500. L' auto mobilista ... (ilgiorno)

Dalle cinque consecutive sconfitte ai cinque risultati utili in ...in campo ad Avellino domenica solo Dumbravanu era arrivato nel mercato di riparazione, e tra l’altro con una settimana in più di ...Tre classi delle scuole medie del paese impegnate nel concorso che porterà fino alla commemorazione del 26 giugno ...Il team building a cinque stelle di Terna, i veri motivi della trasferta romana di Elkann e dell'incontro con Mattarella, Nicola Porro scatenato su Milei: le pillole della giornata.