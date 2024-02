Torna l’operazione “Bufo Bufo” per salvare i rospi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Arriva febbraio, San Valentino si avvicina. Il mese dell’amore ma anche l’inizio degli accoppiamenti dei. E ripartela campagna per il salvataggio di questi anfibi che per andare a riprodursi nei laghi e nei ristagni d’acqua rischiano di venire investiti e schiacciati dalle auto. Per questo ogni anno gruppi di volontari cercano di evitare questo strage togliendoli dalla strada e portandoli direttamente in acqua per consentire la loro riproduzione. Un passaggio delicato ma prezioso perché anche irisentono dell’inquinamento ambientale e del cambiamento climatico, significativa infatti la diminuzione degli esemplari che i volontari aretini registrano ogni anno. Le postazioni saranno nelle zone di San ...