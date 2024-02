Torna il Grande Fratello stasera | sorprese e verdetti | le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Nuova puntata deloggi, lunedì 12 febbaraio 2024. In prima serata su Canale 5, il nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini. Questa sera importante verdetto del televoto: C Chi tra Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Perla, intanto, tormentata dopo l’ultimo incontro con Mirko, sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare la sorella Loana, suo punto di riferimento. Vittorio invece dovrà prepararsi a qualche confronto. Il suo rapporto con Greta diventa sempre più intenso, ma che ruolo ha Sergio? Siamo davanti a un triangolo? Non mancano le note dolenti, Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio al televoto. Chi si salverà? E chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Ilsarà di nuovo in onda mercoledì 14 febbraio. — [email protected] (Web Info)