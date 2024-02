Torino vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023. I granata non vogliono mollare il sogno europeo, mentre i salentini cercano di raggiungere la salvezza il più velocemente possibile.vssi giocherà venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 19 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci da cinque risultati utili consecutivi che gli hanno consentito di rimanere in decima posizione con 33 punti, a meno quattro dalla zona europea. La squadra di Juric ha intenzione di lottare fino alla fine per questo traguardo, ma servirà piazzare qualche vittoria pesante Momento negativo quello che stanno attraversando i salentini che hanno vinto una sola volta negli ultimi cinque turni. La squadra di D’Aversa ha ancora un margine ...