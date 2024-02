Torino | molestie nelle università | gli studenti scendono in piazza

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è infiammata dalle proteste a causa dei numerosi casi didenunciati da studentesse di diverse facoltà. Negli ultimi giorni, i collettivi dihanno organizzato numerose manifestazioni per denunciare il problema: previsto per oggi un corteo nella sede di Palazzo Nuovo. Le proteste scaturiscono da due casi specifici che hanno coinvolto l’ex direttore L'articolo proviene da Il Difforme.

Un massoterapista di 46 anni è stato arrestato e condannato a quattro anni per aver molestato sessualmente una studentessa durante un tirocinio in ospedale a Milano ...Studentesse e studenti dell'Università di Torino proclamano un blocco delle lezioni per protestare contro i recenti episodi di molestie ...I vertici dell'ateneo intervengono dopo i due casi di professori accusati di violenze di genere Dopo le proteste per i due casi di professori accusati di molestie, il rettore dell'Università di Torino ...